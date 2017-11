Piange il telefono, 1 milione di italiani non paga la bolletta

(Teleborsa) -Secondo l’analisi di Facile.it il 5% degli intestatari di un contratto di telefonia fissa o ADSL non paga la bolletta. Il dato, emerso dalla valutazione di oltre 30.000 contratti telefonici analizzati dal comparatore nel corso del 2017, evidenzia un malcostume alquanto diffuso nel Paese."Un cliente viene considerato dalla compagnia telefonica un "cattivo pagatore" nel momento in cui questo, a seguito del mancato pagamento di alcune bollette e nonostante i solleciti dell’operatore, continuasse a non saldare quanto dovuto", spiega Andrea Bordigone, responsabile BU telefonia di Facile.it. Se molti possono immaginare quali siano le conseguenze di questo gesto, quello che non tutti sanno è che, smettendo di pagare la bolletta, il moroso rischia di finire nella- Oggi ogni azienda ha la propria "lista nera"; questo significa che una persona può risultare "cattivo pagatore" per una compagnia e non per l’altra. Attenzione però perché alcuni provider possono arrivare a negare il contratto anche qualora solo un componente del nucleo famigliare sia stato segnalato in passato.. A fine 2015 il Garante per la Privacy ha dato il suo benestare alla realizzazione di un database condiviso e accessibile a tutte le compagnie telefoniche, il S.I.Mo.I.Tel., nel quale potranno essere iscritti tutti quei clienti seriali che intenzionalmente non pagano bollette per un valoreQuando il registro entrerà in attività, i cosiddettiavranno certamente vita dura.