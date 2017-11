(Teleborsa) - Dopo il bonus bebè potrebbe arrivare anche il bonus nonni.Nella Manovra sembra essere spuntato il bonus fiscale per i nonni che aiutano economicamente i nipoti, a partire dalle attività sportive per arrivare alle spese universitarie (affitti fuori sede compresi).Si tratta di un emendamento presentato da AP - Area Popolare, che mira ad allargare la detrazione del 19% per i figli a tutti i parenti in linea retta, quindi anche i nipoti.