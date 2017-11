Pensioni, Governo presenta un pacchetto di proposte in sette punti

(Teleborsa) - Un "pacchetto di proposte innovative rispetto al punto di partenza", che sono il "frutto degli incontri tecnici". E' quanto emerge dal tavolo sulle pensioni che si è tenuto, oggi 13 novembre atra Governo e sindacati.Secondo alcune fonti sedute intorno al tavolo Governo avrebbe messo in cantiere sette misure che valgono 300 milioni. "Abbiamo lavorato sulla traccia dell’accordo dello scorso anno - avrebbe detto il P, con un impegno finanziario cospicuo per sette misure che valgono circa 300 milioni di euro".Il pacchetto di proposte innovative riguarda:(una prospettiva che era già emersa nell'incontro che si è tenuto la scorsa settimana );; il miglioramento del(F);Intanto, si allarga la platea per la pensione anticipata. Con il riesame delle domande per l’accesso all'APE social e alla pensione anticipata per i lavoratori precoci (quelli che hanno iniziato a lavorare prima del compimento del 18esimo anno di età) pE' quanto emerge da stimepartecipanti all'incontro.