Evans lancia un messaggio da colomba ai colleghi della Federal Reserve

(Teleborsa) - La Federal Reserve dovrebbe essere più "aggressiva" nella sua missione di riportare l'inflazione negli Stati Uniti ad un livello accettabile per l'economia.A dirlo è il Presidente della Federal Reserve di Chicago,, in occasione di un discorso a Londra.Secondo il banchiere, che è tra l'altro membro votante del FOMC (Federal Open Market Committee, il braccio armato della Banca Centrale americana), i prezzi sono rimasti troppo bassi per troppo tempo, pertantoLe parole di Evans sono estremamente "dovish", ossia accomodanti, in quanto celano tra le righe l'idea cheNel 2017 i prezzi hanno decelerato a sorpresa nonostante gli States siano entrati nel nono anno consecutivo di espansione economica e il tasso di disoccupazione sia ai minimi da 16 anni.e i prezzi torneranno presto attorno al target Fed del 2%.Evans ha invece dichiarato: "per me è sempre più difficile credere che il calo è transitorio".