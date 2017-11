Trenitalia, presentato nuovo collegamento da Francoforte sul Meno a Milano

(Teleborsa) - Dalla Germania a all'Italia con un solo treno, anzi con l’elettrotreno ETR 610 svizzero, battezzato con il nome di Johann Wolfgang von Goethe. E’ stato presentato oggi a Basilea il nuovo collegamento ferroviario giornaliero Francoforte sul Meno - Milano, che sarà attivo con il cambio orario del prossimo 10 dicembre e sarà svolto in collaborazione fra), le) e la tedesca).“Il famoso poeta Johann Wolfgang Goethe è nato a Francoforte e ha viaggiato molto in Svizzera e in Italia”, afferma, Manager del settore Verkehr (Trasporti) e membro della Direzione Generale di SBB Personenverkehr. “Per questo abbiamo deciso di fregiare questo treno con il suo nome, in qualità di ambasciatore del nuovo collegamento”.“Il Milano - Francoforte potrà fare da volano al turismo venendo incontro anche alle esigenze di chi si sposta per affari e lavoro. Da Milano, con le nostre Frecce, sarà poi facile, comodo e veloce connettersi con Roma, Venezia, Firenze, e con tutti i principali capoluoghi italiani serviti dall'Alta Velocità”, ha commentato, Direttore Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia., Presidente del Consiglio di Amministrazione di DB Fernverkehr: “Grazie a questo collegamento l’Europa è ancora più vicina. Insieme ai nostri partner, vogliamo superare le distanze e unire le persone. Con questo collegamento regolare offriamo ai nostri clienti una nuova e confortevole esperienza di viaggio: un treno ultramoderno e un costante servizio a bordo”.Il treno parte tutti i giorni alle 8.01 dalla città di Francoforte sul Meno, passa da Basilea, Lucerna, attraversa il Tunnel di base del San Gottardo fino al Ticino e prosegue fino alla stazione Milano Centrale. In direzione Nord, il treno parte tutti i giorni alle 11.23 da Milano Centrale, prosegue via Domodossola sull'asse del Lotschberg, continua nel Vallese, verso Berna, Basilea, per arrivare infine a Francoforte sul Meno. La durata del viaggio, in entrambe le direzioni, è di 7 ore e 36 minuti.Nell'ambito della cooperazione trilaterale, i tre operatori ferroviari (SBB/CFF/FFS, DB e Trenitalia) coordinano congiuntamente gli aspetti transfrontalieri, ma rimangono singolarmente responsabili nei propri Paesi dal punto di vista operativo ed economico per la nuova offerta di lunga percorrenza. Così, un ETR con le caratteristiche di comfort di un ICE viene introdotto in Germania come EuroCityExpress (ECE).