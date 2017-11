Ryanair annuncia l'assunzione di 200 ingegneri altamente qualificati

Ryanair

(Teleborsa) - La compagnia low cost irlandeseha annunciato che lancerà unin tutto il continente, in vista della consegna dinei prossimi 12 mesi.dalle 11 alle 18 presso ilè in programma unriservato a coloro che aspirano a ricoprire i ruoli richiesti: Technical Services Engineers, Simulator Engineering, Technical Standards & Training, Fleet Planners, Project Engineers, Graduate Engineers, Area Supervisors, Purchasing & Materials, Line Maintenance, Base Maintenance, Junior Aircraft Engineers."Il reparto ingegneria di Ryanair - sottolinea la compagnia - sta vivendo una fase di forte espansione per far fronte alla crescita della flotta che, entro il 2024, passerà da 430 a 585 aeromobili, tra cui i nuovi Boeing 737 MAX 200 “Gamechanger”, previsti per il 2019". Si tratta di veicoli all’avanguardia dotati delle tecnologie più innovative, come ad esempio motori e alette che consentono di risparmiare carburante e di ridurre le emissioni acustiche, permettendo a Ryanair di continuare ad essere la compagnia aerea più “verde” e pulita d’Europa.“Il 2017 è stato un anno ricco di nuove assunzioni e il nostro obiettivo è quello di proseguire in questa direzione, investendo sui giovani talenti in vista della consegna dei nuovi Boeing", commenta, aggiungendo che la compagnia vanta "la flotta più giovane d’Europa".