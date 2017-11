Alitalia, Gubitosi conferma un cauto ottimismo sulla gestione della compagnia

(Teleborsa) -, mentre sono ancora in corso le trattative con le parti interessate all'acquisto della compagnia italiana in liquidazione. A riferire sullo stato economico-finanziario della compagnia è il Commissario straordinario. Il commissario ha infatti confermato che Alitalia aveva, conservando quasi intatto il prestito ponte fornito dallo Stato, e che per fine anno la cassa si attesterà a 800 milioni. Rispetto alle anticipazioni fornite ieri , Gubitosi ha segnalato chenel periodo giugno-ottobre è stato, mentre igenerati si sono attestati a. Nello stesso periodo è stata contabilizzata unadi euro,.Il manager non ha nascosto le criticità e, pur, ha avvertito chee che i primi sei mesi dell'anno sono stati sicuramente i migliori.Alitalia conta di riaprire alcune rotte con la stagione 2018, come quelle africane, verso Johannesburg e Nairobi, ha aggiunto il commissario.In relazione alla, Gubitosi ha confermato che ie puntano ad unaSul tema della vendita e del miglioramento dei conti della compagnia è intervenuto anche ilsottolineando: