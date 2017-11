FS Italiane con WeWorld per la campagna #timeout contro la violenza sulle donne

(Teleborsa) - “TimeOut. Non c’è più tempo”, questo è lo slogan che appare sui monitor di bordo dei Frecciarossa, Frecciargento, e sui treni regionali Jazz, Swing e Minuetto per dire "no" alla violenza sulle donne. In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre,hanno rinnovato la collaborazione per la campagna di sensibilizzazione sulla tema della ‘violenza assistita’, quella che vivono i bambini a loro insaputa assistendo ad un abuso subito in famiglia dalla madre.Il Gruppo FS Italiane supporta la Onlus, che da quasi vent’anni si occupa di difendere i diritti delle donne e dei bambini in Italia e nel mondo, dando visibilità alla campagna fino al 30 novembre.Grazie al sostegno del Gruppo FS Italiane è stata attivata una raccolta fondi utilizzando il resto dei biglietti emessi dalle self service, con lo scopo di finanziare i cinque Spazi Donna creati da WeWorld Onlus per far emergere situazioni di disagio e favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza, nei quartieri più problematici di Napoli, Palermo e Roma.“La violenza di genere e nello specifico quella che coinvolge le madri e i figli è un problema che riguarda l’intera società e non solo il genere femminile - ha dichiarato, Presidente di Rete Ferroviaria Italiana – per questo il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è al fianco di quelle associazioni, come WeWorld, che ogni giorno lavorano per tutelare le donne che vivono situazioni di violenza. Attraverso il nostro supporto a campagne di sensibilizzazione e informazione sul tema, vogliamo essere parte attiva di una cultura del cambiamento, basata su nuove politiche di inclusione e di solidarietà sociale”.