Concorso Dirigenti Scolastici, Anief ricorre contro il bando in uscita

(Teleborsa) - Preso atto del farraginoso testo predisposto dalper la selezione di 2.899 nuovi capi d’Istituto, il sindacato della scuola, per i quali il sindacato aveva già ottenuto ragione innelle precedenti selezioni del 2011.: pure in questo caso, ci sono grossi margini di illegittimità e quindi l’ultima parola spetterà ai giudici., Presidentespiega: "Tuteleremo come sempre i diritti dei lavoratori della scuola cui illegittimamente il MIUR vuole precludere l'accesso ai ruoli dirigenziali, proponendo nuovamente ricorso e sostenendo ancora una volta in tribunale coloro che il Ministero dell'Istruzione ha deciso di escludere dalla dirigenza della scuola pubblica. Gli esiti favorevoli delle precedenti battaglie legali ci dicono che per gli esclusi vale la pena insistere su questa strada"-Possono aderire al ricorsotutti i docenti precari abilitati in possesso di laurea (magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento, oppure di diploma accademico di II livello o diploma accademico di vecchio ordinamento)(180 giorni di servizio per anno scolastico, prestato anche in modo non continuativo, oppure servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale) con contratti a tempo determinato in scuola statale o paritaria.