Coldiretti, partita la caccia al panettone simbolo del Natale

(Teleborsa) - Più made in Italy, anzi in "Milan", tra i dolci di Natale del panettone non si può.. Festa che si prolunga di fatto per giorni sino a 2018 inoltrato passando per fine e inizio anno nuovo, per concludersi il 6 gennaio giorno dell'Epifania, che, come dice il vecchio detto, "tutte le Feste porta via".A confermare quanto sancito dalla più che consolidata tradizione è dalla quale emerge che ad un mese dal Natale è già scattata appunto la corsa al panettone.Il panettone, come rileva Coldiretti, sarà nettamente il dolce preferito dagli italiani per le feste che finirà sul 76% delle tavole, precedendo di poco il pandoro venduto a un prezzo medio leggermente più basso, sui 6-8 euro.Tra le tendenze 2017 si registra anche unper sorprendere familiari e amici con la riscoperta delle antiche ricette della tradizione locale. In, ad esempio, si consumano iricoperti al cioccolato e i torroncini, dolci al cedro e al bergamotto; inè tempo di, mentre indeia base di farina, vino, castagne lessate, rhum, cioccolato, miele, mandorle, cedro candito, cannella. Indominano i(frittelline piccolissime con miele o zucchero)., oltre agli affermati panettoni e pandori, ricorda Coldiretti,(noci, mandorle, uvetta, miele, vino e rhum, avvolto in sfoglia); in(a base di farina, mostarda di mele cotogne, miele, cacao, cioccolata fondente e fichi secchi); inmai tramontato il trionfo del(impasto di farina, uvetta, zucca candita a pezzetti essenza di fiori d’arancio, pinoli, pistacchi, semi di finocchio, latte e marsala ).Non mancano, ovviamente,(dolci tipici ripieni di fichi secchi). Poi, conosciutissimi,(a base di mandorle, cannella e chiodi di garofano);(torrone di miele con nocciole e mandorle o pistacchi., frutto della collaborazione tra. "Per produrlo – rivela Coldiretti – è stato utilizzato grano tenero della varietà "Giorgione", da cui si ottiene una farina al top della qualità per la trasformazione in prodotti da forno. Selezionato, coltivato, raccolto e macinato in Italia.Va ricordato che le origini del classico panettone si perdano, per così dire, nella "notte dei tempi":, anche se a Milano rimangono ancora "tanti" che producono un panettone secondo la ricetta tradizionale.Così, a partireIl panettone, da tempo esportato in molte parti del mondo come dolce tipico italiano simbolo del Natale, è, che ne specifica gli ingredienti e le percentuali minime per poter essere definito tale.