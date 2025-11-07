FS Treni Turistici Italiani: torna l’Espresso Monaco da Roma ai mercatini di Natale della Baviera

(Teleborsa) - In occasione del, torna l’, che collegaper raggiungere idella capitale bavarese.Il treno partirà dallaed effettuerà fermate intermedie a Vper poi giungere aIlA bordo treno icon servizi di intrattenimento e un menù a tema natalizio, per un’esperienza di viaggio ancora più completa. Sarà possibile scegliere tra il, i— singoli o doppi — e le