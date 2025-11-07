FS Treni Turistici Italiani: torna l’Espresso Monaco da Roma ai mercatini di Natale della Baviera

(Teleborsa) - In occasione del periodo natalizio
, torna l’Espresso Monaco di FS Treni Turistici Italiani (Gruppo FS)
, che collega Roma a Monaco di Baviera
per raggiungere i celebri mercatini di Natale
della capitale bavarese.
Il treno partirà dalla stazione di Roma Termini venerdì 5 e 12 dicembre alle ore 19:57
ed effettuerà fermate intermedie a Verona Porta Nuova, Trento, Bolzano, Bressanone, Fortezza, Vipiteno, Colle Isarco, Brennero, Innsbruck e Kufstein
per poi giungere a Monaco di Baviera alle ore 11:54.
Il ritorno in Italia è previsto domenica 7 e 14 dicembre con partenza alle ore 14:37.
A bordo treno i passeggeri potranno usufruire di una carrozza ristorante
con servizi di intrattenimento e un menù a tema natalizio, per un’esperienza di viaggio ancora più completa. Sarà possibile scegliere tra il servizio cuccette (prenotabili anche ad uso esclusivo)
, i vagoni letto
— singoli o doppi — e le carrozze a scompartimento con ampie e confortevoli sedute.