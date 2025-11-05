Rovagnati, fatturato 2024 di 320 milioni di euro. Primi 8 mesi 2025 a +5%

(Teleborsa) -, nota azienda italiana specializzata nella produzione di salumi, ha chiuso il bilancio dell'esercizio 2024 con undi oltre 320 milioni di euro. La tendenza positiva si estende anche ai primi otto mesi del 2025, periodo in cui l'azienda ha registrato un incremento del fatturato di circa il 5% rispetto all'anno precedente.In particolare, quest'anno, lo sviluppo è trainato dalla, che ha evidenziato un aumento del 7% rispetto al 2024; segnali importanti anche dal, caratterizzato da dinamiche in rapido cambiamento, dove Rovagnati ha messo a segno un incremento del 39% sul precedente esercizio. Oggi presenza all'estero è estesa a 20 Paesi - tra cui Francia, Svizzera, Germania, Croazia e Stati Uniti - con uno stabilimento produttivo a Vineland, New Jersey.Sul fronte dei brand, il buon andamento del 2024 trova continuità anche nel 2025: la, con un'ampia proposta nella categoria benessere, ha registrato ottimi risultati da inizio anno con un incremento delle vendite pari al 7% rispetto al 2024, mentre, il brand simbolo di Rovagnati e tra i più amati, ha segnato una crescita del 4%."Il 2024 si è rivelato un anno positivo, durante il quale abbiamo sostenuto una crescita equilibrata del brand e rafforzato la nostra presenza sui mercati internazionali - ha dettodi Rovagnati - I risultati ottenuti sono il frutto di una strategia chiara, fondata su innovazione, qualità e impegno per la sostenibilità, e di un'organizzazione che ha saputo reagire con tempestività alle complessità del contesto".