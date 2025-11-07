AVIS e Coldiretti insieme per promuovere salute e solidarietà

(Teleborsa) - Siglato un protocollo d’intesa tra AVIS e Coldiretti
che impegna le due organizzazioni in una serie di azioni comuni su tutto il territorio nazionale
per promuovere la cultura della salute e dell’alimentazione consapevole.
L’accordo, sottoscritto in occasione del Villaggio Coldiretti a Bologna,
nasce con l’obiettivo di valorizzare la capillarità e la forza delle rispettive reti associative
, capaci di raggiungere milioni di cittadini in ogni angolo d’Italia. Le iniziative previste spaziano dalle giornate del dono organizzate nelle comunità rurali e nei mercati agricoli di Campagna Amica
, alle campagne di comunicazione e informazione sui temi legati alla donazione, della prevenzione e della sana alimentazione,
fino ai progetti educativi nelle scuole e nelle università agricole per sensibilizzare le nuove generazioni su salute, corretti stili di vita e solidarietà. Non mancheranno inoltre momenti di presenza congiunta in occasione di grandi eventi nazionali come il Villaggio Coldiretti, dove il pubblico potrà incontrare volontari, produttori e testimoni del valore del dono.
Per Coldiretti e Campagna Amica, questo protocollo rappresenta un passaggio di grande valore,
perché riconferma il ruolo dei mercati contadini come luoghi non solo di spesa consapevole, ma anche di aggregazione, partecipazione e cittadinanza attiva. Spazi dove il cibo diventa un linguaggio di comunità e dove si può fare informazione e sensibilizzazione su temi fondamentali come quello della donazione del sangue.
"Siamo due grandi organizzazioni fortemente radicate nel territorio
e accomunate da una lunga tradizione di impegno civico e attenzione alle comunità – ha evidenziato il presidente di Avis nazionale Oscar Bianchi
- Grazie al coinvolgimento delle nostre reti locali potremo contribuire a una sempre maggiore diffusione della cultura del benessere, della prevenzione e dell’attenzione al prossimo".
"Con questo accordo – sottolinea Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti
– vogliamo ribadire che il nostro impegno va oltre il cibo: i mercati di Campagna Amica sono sempre più luoghi di relazione e di responsabilità condivisa, dove si promuovono i valori della salute, della solidarietà e del rispetto reciproco. La collaborazione con Avis dimostra che agricoltura e volontariato possono unire le forze
per il bene comune, rafforzando il senso di comunità che ci appartiene".
Presente alla firma del protocollo il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli,
che ha dichiarato: "Coldiretti è un modello di sviluppo e di rapporto comunitario che migliora il nostro 'sangue',
inteso come espressione della nostra coscienza civile. Avis è il naturale interlocutore di questo modello, perché rappresenta il condensatore e il catalizzatore del nostro modo di abitare il paesaggio e la terra con consapevolezza. Per questo era naturale che i cammini di Coldiretti e di Avis si intrecciassero".