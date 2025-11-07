AVIS e Coldiretti insieme per promuovere salute e solidarietà

(Teleborsa) - Siglato unche impegna le due organizzazioni in una serie diper promuovere laL’accordo, sottoscritto in occasione delnasce con l’obiettivo di, capaci di raggiungere milioni di cittadini in ogni angolo d’Italia. Le iniziative previste spaziano dalle giornate del dono organizzate nelle, allefino ai progetti educativi nelle scuole e nelle università agricole per sensibilizzare le nuove generazioni su salute, corretti stili di vita e solidarietà. Non mancheranno inoltre momenti di presenza congiunta in occasione di grandi eventi nazionali come il Villaggio Coldiretti, dove il pubblico potrà incontrare volontari, produttori e testimoni del valore del dono.Per Coldiretti e Campagna Amica, questo protocollo rappresenta unperché riconferma il ruolo dei mercati contadini come luoghi non solo di spesa consapevole, ma anche di aggregazione, partecipazione e cittadinanza attiva. Spazi dove il cibo diventa un linguaggio di comunità e dove si può fare informazione e sensibilizzazione su temi fondamentali come quello della donazione del sangue."Siamoe accomunate da una lunga tradizione di impegno civico e attenzione alle comunità – ha evidenziato il- Grazie al coinvolgimento delle nostre reti locali potremo contribuire a una sempre maggiore diffusione della cultura del benessere, della prevenzione e dell’attenzione al prossimo"."Con questo accordo – sottolinea– vogliamo ribadire che il nostro impegno va oltre il cibo: i mercati di Campagna Amica sono sempre più luoghi di relazione e di responsabilità condivisa, dove si promuovono i valori della salute, della solidarietà e del rispetto reciproco. Laper il bene comune, rafforzando il senso di comunità che ci appartiene".Presente alla firma del protocollo ilche ha dichiarato: "Coldiretti è uninteso come espressione della nostra coscienza civile. Avis è il naturale interlocutore di questo modello, perché rappresenta il condensatore e il catalizzatore del nostro modo di abitare il paesaggio e la terra con consapevolezza. Per questo era naturale che i cammini di Coldiretti e di Avis si intrecciassero".