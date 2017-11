Energia, in Piemonte primo depuratore in Europa a celle a combustibile

(Teleborsa) - Per la prima volta in Europa, un impianto di depurazione acque si è dotato di un innovativo sistema a celle a combustibile che permette di produrre elettricità e calore utilizzando biogas.È quello della Società Metropolitana Acque di Torino che tratta le acque reflue di 180mila persone e che ora sarà in grado di generare anche il 30% dell’energia elettrica necessaria al funzionamento dell’impianto, con un risparmio in bolletta per l’azienda di quasi 200mila euro l’anno.Una sfida scientifica oltre che ingegneristica su cui l’è impegnata insieme alle principali imprese europee del settore.