DigiTouch festeggia in Borsa il piano al 2020

Digitouch

FTSE Aim Italia

Digitouch

Digitouch

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,64% sui valori precedenti, dopo la presentazione del piano industriale strategico 2018-2020 Il piano pone il focus sulle 3 Strategic Business Units del Gruppo (Data Services, Advertising Services e Performance Marketing Services) eriferito all'attuale perimetro di business nell'arco del prossimo triennio.Nel dettaglio, si prevede un aumento del fatturato dai circa 27-28 milioni di euro attesi per il 2017attesi per il 2020 e undai circa 4,3-4,5 milioni attesi per il 2017 a circa 8,1-8,4 milioni attesi per il 2020.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,408 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,339. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,477.