Cibus, Alessandro Squeri (DG Steriltom): “Azienda in crescita, fatturato da 30 a +200 milioni”

(Teleborsa) -e quest'anno. L'azienda si trova in più di 80 Paesi nel mondo con un fatturato chee rappresenta una delle maggiori eccellenze del "Made in Italy", confermandosi lper i canali professionali, Food Service e Industria.Dal 1934 la famiglia Squeri, da quattro generazioni, porta avanti con impegno e dedizione la propria attività dedita alla lavorazione e trasformazione del pomodoro. 90 anni ricchi di sfide, progressi ed evoluzioni che hanno portato ai risultati odierni."Steriltom si distingue per il concetto di 'cura' che si sviluppa a 360 gradi: cura dei collaboratori, cura dei clienti, cura del pomodoro e di chi lo coltiva, salvaguardia dell’ambiente e del territorio, anche a livello sociale. Quest’annoe lo facciamo con orgoglio perché negli ultimi dieci anni l’azienda è molto cresciuta: siamo passati da 1,5 quintali a +4,5 e siamo passati da 30 milioni di fatturato a +200 milioni. Auspichiamo che questa crescita sia di buon augurio per il futuro". Lo ha dichiarato, in occasione di Cibus 2024, presso il Padiglione 5, stand B016.