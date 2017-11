Elettra Investimenti alza stime utile, titolo festeggia

Elettra Investimenti

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,88%.A fare da assist alle azioni contribuisce la decisione della società di ritoccare all'insù le proprie previsioni di utile utile pretasse 2017 a 5,9 milioni di euro rispetto ai 3,7 milioni stimati in precedenza.La società energetica, quotata su AIM Italia, ha aggiornato l'outlook 2017 sulla base dei dati consuntivi al 30 giugno e dati gestionali al 30 ottobre. A fine 2017,undi 48,8 milioni (48,6 milioni nel 2016), un Ebitda di 11,2 milioni (7,1 milioni) e una(PFN) di 3,8 milioni (2,1 milioni). Dal punto di vista patrimoniale, spiega la società una nota, la PFN tiene invece conto (2,5 milioni di euro) dell'acquisto in leasing di durata 19 anni, dell'impianto di TLR di Assisi avvenuto in data 13.9.2017.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 10,48 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 11,06.