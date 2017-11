Bankitalia, Panetta: "Fintech, un'opportunità per l'intera economia"

(Teleborsa) - Le aziende, l’innovazione in campo finanziario rappresentano un'opportunità per l’intera economia: per i consumatori, che potranno ottenere servizi di alta qualità a basso costo; per le imprese, che potranno innalzare la produttività integrando i propri sistemi gestionali con servizi bancari e di pagamento più efficienti; per gli stessi intermediari tradizionali, che attraverso il ricorso alla tecnologia potranno accrescere l’efficienza e offrire prodotti digitali innovativi. L’attività delle imprese Fintech può inoltre contribuire allo sviluppo del credito non bancario, colmando così una grave lacuna del nostro mercato dei capitali. E' quanto ha rilevato il vice direttore generale di, nel corso di un' audizione allara nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.La concorrenza delle aziendesta già iniziando a intaccare i margini dell'attività bancaria tradizionale. Si stima che nel prossimo decennio, con l'espansione in tutti i segmenti di mercato, i nuovi operatori potrebbero erodere il 60% dei profitti che le banche ottengono dalle attività al dettaglio.ha rilevato che "i casi di successo di aziende(si pensi al caso della multinazionale TransferWise). Numerose banche di maggiori dimensioni stanno ampliando l'offerta di servizi digitali sia aumentando i propri investimenti, sia mediante accordi con aziende Fintech. In alcuni casi l'integrazione viene realizzata con l'acquisizione dell'azienda Fintech da parte della banca".osserva che: ". L'elevato numero di progetti in produzione o in via di sviluppo indica tuttavia il forte interesse degli intermediari". Da una recente indagine dellaemerge che quasi tutte le banche classificate come significative dalla Vigilanza, che rappresentano 80% delle attività bancarie totali, stanno avviando progetti, accrescere i margini reddituali, migliorare i servizi alla clientela. Essi riguardano principalmente lo sviluppo di servizi informativi ai clienti sull'operatività dei conti correnti, i servizi di pagamento, la gestione dell'identità elettronica e il riconoscimento a distanza; prevedono l'adozione di tecnologie trasversali, come l'intelligenza artificiale e lo sfruttamento dei dati destrutturati".Il vice direttore generale diha poi sottolineato che in Italia "gli investimenti tecnologici in campo finanziario sono contenuti nel confronto europeo. In base alla nostra indagine e alle informazioni disponibili sul complesso dellsi stima che nel nostro Paese gli investimenti. Si tratta tuttavia di dati in rapida e continua evoluzione, che potrebbero cogliere in maniera solo parziale i fenomeni in atto".La debolezza degli investimenti Fintech in Italia risente di più fattori."Innanzi tutto le banche si stanno liberando solo ora della zavorra accumulata nei durissimi anni di recessione economica e dispongono quindi di disponibilità limitate. Per di più, il costo necessario per integrare le innovazioni tecnologiche con i sistemi elettronici preesistenti è elevato. Pesa inoltre il basso grado di digitalizzazione del Paese rispetto al resto d'Europa. Infine, il livello contenuto degli investimenti riflette l'incertezza sull'evoluzione del mercato".ha quindi indicato che "le banche italiane devono agire con determinazione per riportare la redditività su livelli adeguati. Si tratta di un compito non agevole. Da un lato le nuove tecnologie, il ricorso a tecniche innovative quali la gestione dell'identità digitale, i dati destrutturati, l'intelligenza artificiale consentiranno agli intermediari di comprimere i costi, garantendo una elevata qualita' dei servizi offerti. Dall'altro lato le nuove tecnologie abbattono le tradizionali barriere all'ingresso nei mercati del credito e dei servizi finanziari: le imprese.L'effetto finale sulla redditività degli intermediari non e' pertanto facile da prevedere. Le banche dovranno in ogni caso effettuare investimenti ingenti in tecnologia per competere sul mercato".