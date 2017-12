Cyber-dipendenti, sempre più schiavi del web

(Teleborsa) - Sono numeri allarmanti quelli emersi da un sondaggio online condotto dall'Associazione Di.Te, presentati lo scorso 2 dicembre, nel corso della primaha difficoltà a prendersi una pausa dalle nuove tecnologie tanto da arrivare a- "Senza pensare alle conseguenze che ricadranno su di sé né tantomeno sugli altri. La tecnologia ci permette di vivere tutto in modo in modo mediato, anche la paura e o un evento traumatico, e quindi di non viverlo sulla pelle, perché il corpo in questa dimensione non è presente. Non ci sono emozioni in quello spazio virtuale, e nulla è realmente condiviso. È mostrato, punto. Quando un adolescente filma qualcosa in realtà non sta provando alcuna emozione reale -Presidente dell’Associazione Nazionale Di.Te. Avendo sempre la tecnologia a disposizione i rapporti face-to-face non esistono più ed i ragazzi durante la giornata non hanno più il tempo di svolgere alcuna attività, condizione che facilita la ricerca di socializzazione nelle ore notturne, da qui nasce ilFenomeno in notevole aumento, proprio per questo i genitori hanno il dovere di vigilare sull’utilizzo che i loro figli fanno della tecnologia".- Di recente l’Associazione Di.Te, conclude Lavenia, ha istituito il numero verde, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 20.00, per offrire una consulenza specialistica gratuita alle persone che soffrono di disagi causati dalle dipendenze tecnologiche, gioco d’azzardo e Cyberbullismo"