Coldiretti: Natale e Capodanno con record brindisi di spumante italiano nel mondo

(Teleborsa) -dalla quale, sulla base delle spedizioni registrate dall'Istat nei primi otto mesi, si evidenzia che per fSe in Italiache in quantità dominano nettamente nei brindisi sul mercato mondiale davanti allo champagne., i consumatori più appassionati sono gliche non sembrano essere stati scoraggiati dalla Brexit e sono nel 2017 il primo mercato mondiale di sbocco delle spumante italiano.dove comunque si rileva un +16%, mentre in posizione più defilata sul podio si trova la Germania dove si registra una crescita del 14% delle bottiglie vendute.Nella classifica delle, figurano tra gli altri ilA pesare resta purtroppo il fatto chealimentando anche in questo caso il "mercato del tarocco",che richiamano palesemente al nostrano Prosecco.sembrerebbe "usi" a guardare più alla quantità che alla qualità del prodotto.