Mercoledì 24 Dicembre 2025, ore 09.38
Chiusura della Borsa di Francoforte
Calendar
,
Finanza
24 dicembre 2025 - 07.30
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 24 dicembre, il mercato di Francoforte è chiuso per il Natale.
