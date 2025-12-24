Milano 23-dic
Chiusura della Borsa di Francoforte

(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 24 dicembre, il mercato di Francoforte è chiuso per il Natale.
