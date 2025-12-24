Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 23-dic
25.588 0,00%
Dow Jones 23-dic
48.442 +0,16%
Londra 9:23
9.883 -0,06%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

L'S&P-500 chiude su nuovi record trainato dai titoli tech

Commento, Finanza
L'S&P-500 chiude su nuovi record trainato dai titoli tech
(Teleborsa) - Chiusura in rialzo per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 48.442 punti (+0,16%) e l'S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,46%, portandosi a 6.910 punti e registrando un nuovo record. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,5%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'S&P 100 (+0,67%).

In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+0,99%), informatica (+0,95%) e energia (+0,64%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto beni di consumo per l'ufficio, che ha riportato una flessione di -0,41%.

I principali indici statunitensi sono saliti per la quarta sessione consecutiva, guidati dai titoli tecnologici, dopo che il Dipartimento del Commercio ha pubblicato i dati del terzo trimestre sul prodotto interno lordo statunitense, che si è attestato al 4,3%, superando la stima di consenso del 3,2%.

Gli investitori continuano a sperare nell'ambito rally di Babbo Natale, un'impennata del mercato azionario di fine anno che si verifica tra gli ultimi cinque giorni di contrattazione dell'anno e i primi due del nuovo anno. La Borsa di New York chiuderà anticipatamente mercoledì alle 13:00 ora locale per la vigilia di Natale e rimarrà chiusa giovedì per il giorno di Natale.

Al top tra i giganti di Wall Street, Nvidia (+3,01%), Amazon (+1,67%), JP Morgan (+0,88%) e Walt Disney (+0,75%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su McDonald's, che ha archiviato la seduta a -1,70%. Discesa modesta per Johnson & Johnson, che cede un piccolo -0,74%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Marvell Technology (+3,40%), Nvidia (+3,01%), Broadcom (+2,30%) e Amazon (+1,67%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su MicroStrategy Incorporated, che ha terminato le contrattazioni a -3,91%. Spicca la prestazione negativa di IDEXX Laboratories, che scende del 2,82%. Starbucks scende del 2,68%. Calo deciso per PepsiCo, che segna un -2,29%.
