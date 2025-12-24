L'S&P-500 chiude su nuovi record trainato dai titoli tech

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

informatica

energia

beni di consumo per l'ufficio

Nvidia

Amazon

JP Morgan

Walt Disney

McDonald's

Johnson & Johnson

Marvell Technology

Nvidia

Broadcom

Amazon

MicroStrategy Incorporated

IDEXX Laboratories

Starbucks

PepsiCo

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 48.442 punti (+0,16%) e l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,46%, portandosi a 6.910 punti e registrando un nuovo record. In moderato rialzo il(+0,5%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,67%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+0,99%),(+0,95%) e(+0,64%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,41%.I principali indici statunitensi sono saliti per la quarta sessione consecutiva, guidati dai titoli tecnologici, dopo che il Dipartimento del Commercio ha pubblicato i, superando la stima di consenso del 3,2%.Gli investitori, un'impennata del mercato azionario di fine anno che si verifica tra gli ultimi cinque giorni di contrattazione dell'anno e i primi due del nuovo anno. La Borsa di New York chiuderà anticipatamente mercoledì alle 13:00 ora locale per la vigilia di Natale e rimarrà chiusa giovedì per il giorno di Natale.Al top tra i(+3,01%),(+1,67%),(+0,88%) e(+0,75%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,70%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,74%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,40%),(+3,01%),(+2,30%) e(+1,67%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,91%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,82%.scende del 2,68%. Calo deciso per, che segna un -2,29%.