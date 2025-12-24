L'S&P-500 chiude su nuovi record trainato dai titoli tech

(Teleborsa) - Chiusura in rialzo per la Borsa di New York
, con il Dow Jones
che si attesta a 48.442 punti (+0,16%) e l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,46%, portandosi a 6.910 punti e registrando un nuovo record. In moderato rialzo il Nasdaq 100
(+0,5%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'S&P 100
(+0,67%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti telecomunicazioni
(+0,99%), informatica
(+0,95%) e energia
(+0,64%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto beni di consumo per l'ufficio
, che ha riportato una flessione di -0,41%.
I principali indici statunitensi sono saliti per la quarta sessione consecutiva, guidati dai titoli tecnologici, dopo che il Dipartimento del Commercio ha pubblicato i dati del terzo trimestre sul prodotto interno lordo statunitense, che si è attestato al 4,3%
, superando la stima di consenso del 3,2%.
Gli investitori continuano a sperare nell'ambito rally di Babbo Natale
, un'impennata del mercato azionario di fine anno che si verifica tra gli ultimi cinque giorni di contrattazione dell'anno e i primi due del nuovo anno. La Borsa di New York chiuderà anticipatamente mercoledì alle 13:00 ora locale per la vigilia di Natale e rimarrà chiusa giovedì per il giorno di Natale.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Nvidia
(+3,01%), Amazon
(+1,67%), JP Morgan
(+0,88%) e Walt Disney
(+0,75%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su McDonald's
, che ha archiviato la seduta a -1,70%. Discesa modesta per Johnson & Johnson
, che cede un piccolo -0,74%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Marvell Technology
(+3,40%), Nvidia
(+3,01%), Broadcom
(+2,30%) e Amazon
(+1,67%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su MicroStrategy Incorporated
, che ha terminato le contrattazioni a -3,91%. Spicca la prestazione negativa di IDEXX Laboratories
, che scende del 2,82%. Starbucks
scende del 2,68%. Calo deciso per PepsiCo
, che segna un -2,29%.