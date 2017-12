Morto Everardo Dalla Noce. Aveva 89 anni

(Teleborsa) - Il giornalista, volto e voce della Rai per l'economia e per lo sport è morto all'età di 89 anni. E' stato anche radiocronista e dirigente sportivo. Per circa 30 anni ha lavorato per l'emittente radiotelevisiva pubblica.I suoi esordi furono come radiocronista sportivo: si occupava di calcio e automobilismo. Passato alla televisione, ha lavorato per il Tg2, curando uno spazio dedicato alla Borsa.Era nato a Ferrara nel 1928.La notizia della morte è stata data dal sito della SPAL, società calcistica di cui era acceso tifoso.