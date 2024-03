Cipolletta (AIFI): nel 2023 c'è stata "pausa" per mercato italiano del private equity

(Teleborsa) - "Il" del private equity e venture capital "in maniera consistente nel 2023, non solo in Italia ma nel mondo.. I risultati danno atto di un 2023 che se lo confrontiamo con i due anni precedenti è deludente, ma se lo confrontiamo con il passato è un consolidamento di una tendenza". Lo ha affermato(Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) durante la presentazione dei dati annuali del mercato italiano del private equity e venture capital (in collaborazione con PwC Italia).- ha spiegato Cipolletta - con il consolidamento delle infrastrutture e l'impegno di CDP che aveva portato a grossi finanziamenti Ora c'è una pausa su livelli alti e inferiore rispetto a quanto preventivato qualche mese fa. La fine del 2023 è stata infatti migliore di quanto atteso, in linea con il contesto economico generale. Questo ci dà la".