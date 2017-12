Zephyro, via libera dell'assemblea al dividendo straordinario

Zephyro

(Teleborsa) - Contenti gli azionistiper via dell'arrivo di unL'Assemblea degli Azionisti della società italiana attiva nel settore dell'efficienza energetica ha deliberato la distribuzione di un dividendo straordinario pari ad Euro 0,30 per ciascuna azione ordinaria, ciascuna azione performante e ciascuna azione riscattabile (con esclusione delle azioni speciali e delle n.698.504 azioni proprie detenute dalla Società), per un totale di Euro 3.216.742, con data di stacco della cedola n. 5 il 27 dicembre 2017 (ex date), legittimazione al pagamento il 28 dicembre 2017 (record date) e messa in pagamento del dividendo il 29 dicembre 2017(payment date).Il dividendo straordinario sarà corrisposto mediante distribuzione parziale della riserva disponibile denominata Utili portati a Nuovo, il cui importo, ad esito della distribuzione ed immutato il numero di azioni proprie detenute dalla Società, sarà pari ad Euro 6.811.868.Positivo il titolo a Piazza Affari: +0,92%.