NB Aurora, assemblea approva dividendo e nomina nuovo CdA

(Teleborsa) - L'di, veicolo di permanent capital quotato sul segmento Euronext MIV Milan e e focalizzato sugli investimenti in PMI non quotate, ha approvato la distribuzione di unordinario e presa d'atto di uno straordinario per complessivi 32.641.199,94 e corrispondenti a 1,130000 euro per azione quotata di classe A, pari a uno yield di circa il 13% rispetto al corrente valore di borsa (circa 11,3% sul valore di sottoscrizione in IPO).La data diè il giorno 13 maggio 2024, record date dividendo il 14 maggio 2024 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo (payment date), il giorno 15 maggio 2024.Questo dividendo ordinario e straordinario per complessivi circa 32,6 milioni di euro si aggiunge a complessivi circa 37,9 milioni di euro di dividendi già distribuiti da NB Aurora, portando ila quasi circa 70,5 milioni di euro, pari a circa 3,25 euro per azione e al circa 30% dei capitali raccolti dall'inizio dell'attività di NB Aurora nel maggio 2018.Post distribuzione del dividendo ordinario e straordinario sopra citati, ilcomplessivo di NB Aurora al 31 dicembre 2023 sarà pari a 325.835.009 euro mentre il NAV per azione sarà pari a 13,2706 euro (calcolato come rapporto tra il NAV e il numero totale di azioni, pari a 24.553.115).Sono stati nominati i nuovi membri delsulla base della lista approvata dal Consiglio di Amministrazione, che rimarranno in carica fino all'assemblea generale degli azionisti per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. La composizione del Consiglio di Amministrazione di NB Aurora risulta la seguente: Francesco Moglia; Fereshteh Stein-Pouchantchi; Patrizia Polliotto; Alessandro Spada; Serena Gatteschi.