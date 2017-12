Agricoltura, la CIA festeggia 40 anni di battaglie e conquiste

(Teleborsa) -La, organizzazione di categoria molto rappresentativa ed attiva a tutti i livelli,. Grande festa al, con il Ministro dell'Agricolturae quello del Lavoro. Ad aprire i festeggiamenti il"Sono trascorsi 40 anni da quando l'Alleanza Contadini, insieme alla Federmezzadri e all', diedero vita a un processo di riconfigurazione della rappresentanza in agricoltura, costituendo la. Una grande organizzazione che ha cambiato nel corso degli anni la sua denominazione in CIA-Confederazione Italiana Agricoltori, fino all'attuale". Con queste parole Scanavino ha aperto l'evento, che ricorda le battaglie e le conquiste del mondo agricolo dagli anni '70 ad oggi "per rispondere alche l’imprenditore agricolo ha conquistato nel tessuto socio-economico dell'Italia".Dalladel 1982 alche definisce giuridicamente la figura del moderno imprenditore agricolo. Sono queste solo alcune delle conquiste, per non dimenticare ladel 2010 e ladel 2015 sullo sviluppo a partire dal territorio., sottolinea il presidente, ricordando che in questi anni "sono migliorate le condizioni degli agricoltori e la CIA ha unasul territorio, per rispondere da vicino alle esigenze degli imprenditori". La Confederazione è ora una realtà chedisseminati nel Paese, una sede die migliaia di progetti innovativi da portare avanti per far crescere ancora il settore e il Made in Italy agroalimentare nel mondo.Scanavino ha voluto ricordare che la CIA è(precisamente nel 1977 con la nascita della CIC - Confederazione Italiana Coltivatori), ma si è poi distinta per la sua, che le ha consentito di fare gli interessi esclusivi degli agricoltori.L'azione della CIA si è concentrata su una serie di valori ed, che possono essere sintetizzate da alcunnegli anni '80:"Valorizzare l'impresa senza punire la proprietà", "Produrre meno, produrre meglio", "Dalla protezione alla competizione", "La nostra qualità è la vostra sicurezza" e anche "Il territorio come destino". E ancora, frasi come "L'agricoltura è benessere per tutti", "L'agricoltura è vita" hanno fatto da sfondo alle attività dell'organizzazione e continuano a indicare la rotta da seguire nel futuro.La CIA-Agricoltori Italiani si propone oggi come, pronta a cooperare nel mondo, collaborando con le realtà che si affacciano sul Mediterraneo. Adesso la CIA si caratterizza per, che vuol dire valorizzare chi dalla terra crea produzioni, ricchezza, servizi e paesaggio. Quindi, la CIA-Agricoltori Italiani ancora più forte per un imprenditore agricolo sempre più protagonista.