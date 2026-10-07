Genova, la Residenza Delle Peschiere della Fondazione RUI festeggia 30 anni

Delfino: "Un luogo dove i giovani hanno potuto esprimere idee e costruire relazioni".

(Teleborsa) - La Residenza Universitaria Delle Peschiere della Fondazione RUI ha celebrato i suoi primi 30 anni di presenza a Genova con un evento sabato 3 ottobre in via Parini 5, sede storica del collegio. Sono intervenuti il rettore dell'Università di Genova Federico Delfino, il presidente esecutivo di RINA Ugo Salerno, la direttrice generale dell'Accademia Italiana della Marina Mercantile Paola Vidotto e il presidente della Fondazione RUI Giuseppe Ghini.



Il panel, moderato dal giornalista Massimo Minella, è stato aperto dai saluti della vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro e del consigliere comunale Mario Caraffini; ha chiuso il rettore eletto Antonio Uccelli.



“Potremmo dire che il nostro desiderio per i prossimi anni è quello di continuare a sognare e fare sistema a favore della società e dell’ambiente in cui agiamo. Auspico che questo possa essere sempre il filo invisibile del nostro lavoro con tutte le realtà che operano sul territorio e che oggi sono qui rappresentate: l’Accademia, il mondo delle imprese, il mondo dello shipping e l’housing universitario" ha dichiarato in apertura dell’evento Giorgio Zennaro, Direttore della Residenza Universitaria Delle Peschiere.



"Desidero ringraziare Fondazione RUI per la partnership e per la collaborazione costruita con l'Università di Genova in questi trent'anni", ha detto Delfino. "Le Peschiere hanno saputo essere non soltanto un luogo in cui vivere durante gli anni universitari, ma anche uno spazio nel quale i giovani hanno potuto esprimere idee, confrontarsi e costruire relazioni."



Per Ferro, il modello della Fondazione, con "progetto formativo personalizzato, tutoring, coaching e orientamento professionale", è "un'esperienza significativa": "È sui giovani, sul loro talento e sulle loro opportunità che dobbiamo continuare a investire per costruire il futuro della Liguria."



Ghini ha descritto lo spirito dei collegi: "piccole comunità creative, nelle quali ciascun residente ha un ruolo ed è chiamato ad assumersi responsabilità nello studio di oggi e nella professione di domani, imparando a farsi carico degli altri. Comunità dotate di un’identità riconoscibile, ma aperte all’università e alla città; capaci di formare giovani che sappiano dare forma alla propria vita e lasciare una traccia".



Delle Peschiere è uno dei 13 Collegi Universitari di Merito della Fondazione, riconosciuti e accreditati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, e ospita 20 studenti. A Genova la Fondazione è presente anche con il Collegio Capodifaro, nel quartiere di Carignano, che accoglie oltre 20 studentesse. Entrambi i collegi applicano agevolazioni sulla retta di cui beneficia oltre l'80% dei residenti, grazie al sostegno di istituzioni, imprese, fondazioni e privati.

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