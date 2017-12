Giovani e lavoro: dieci storie di lotte, cadute e riscatti di giovani "coraggiosi"

(Teleborsa) - In una società sempre più difficile per i giovani, che si confrontano con un mondo del lavoro complesso come non mai e con poche speranze nel futuro, una importante iviene lanciata dalla, voluta daper dare una mano a chi fa più fatica a trovare il modo di inserirsi nel mondo del lavoro."Non ci sono vite che non meritano di essere raccontate. Ogni vita ha il suo spessore e i suoi perché e tutte hanno qualcosa da insegnare", afferma, Direttore Generale Fondazione Il Faro, spiegando "quima non solo, si insegna anche ae nelle proprie capacità; si insegna che non esiste passato, per quanto burrascoso possa essere stato, che non meriti di riscattarsi e non giustifichi la speranza. Nulla di più: del resto un faro non è mai la meta del viaggio, è solo una preziosa indicazione per capire dove si è e prendere le misure del futuro".Dallenasce anche un libro "Alla luce del faro" di Roberto Scanarotti. Leraccontate in questo libro narrano di ragazze e ragazzi che, ad un certo punto del cammino, si sono ripresi la loro vita, hanno voluto immaginare une hanno cominciato concretamente a costruirlo."Qui non si raccontano storie in discesa ma percorsi impervi, successi costati cari, cambi di rotta quando tutto sembrava segnato; sono storie di gente forte che ha imparato a navigare con le onde alte. I protagonisti di queste storie sono molto diversi e hanno in comune un solo elemento, tutti, in momenti diversi, hanno incrociato la Fondazione Il Faro dove hanno avuto l’opportunità di fare il punto del loro navigare, ipotizzare la rotta successiva e prepararsi ad affrontare il viaggio nel modo migliore" sottolinea il direttore della Fondazione.