Aiuti di Stato illegali per l'Ilva. Bruxelles richiede all'Italia 84 milioni di euro

(Teleborsa) -. Dopo il flop dell'incontro tra Governo e istituzioni pugliesi sullo stabilimento di Taranto , infatti, ha completato l'indagine approfondita sulle misure di sostegno a favore del produttore di acciaio e ha conclusocomportavano aiuti di Stato illegali."La decisione in materia di aiuti di Stato non interferisce con l'attuazione delle misure ambientali essenziali per porre rimedio all'inquinamento del sitodi Taranto. Essa non interferisce nemmeno con la procedura di vendita degli attivi dell'acciaieria, in relazione alla quale la Commissione sta attualmente conducendo un'altra indagine, per verificarne la compatibilità con le norme dell'UE in materia di concentrazioni", precisa la nota di, commissario responsabile della politica della concorrenza, ha dichiarato: "La migliore garanzia di sostenibilità futura della produzione siderurgica dell'area di Taranto consiste nella cessione degli attivi dell'Ilva a condizioni di mercato;Ciò non altera il fatto che, se l'Ilva verrà gestita oculatamente, il suo futuro è sostenibile. Come ha evidenziato la procedura di vendita gestita dal Governo italiano, vi sono diversi potenziali offerenti disposti ad investire nel futuro dello stabilimento e ad adeguare lo stabilimento alle norme ambientali vigenti. Quando la Commissione ha aperto l'indagine, abbiamo esplicitamente dichiarato che l'esame della compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato non avrebbe intralciato o rallentato gli interventi urgenti di bonifica ambientale nell'area di Taranto. Per proteggere la salute degli abitanti di Taranto, tali interventi essenziali di risanamento ambientale dovrebbero procedere senza ritardi", ha concluso laL'è stata posta in amministrazione straordinaria nel marzo 2015.. Nel 2014 e nel 2015 la Commissione ha ricevuto quattro denunce dai concorrenti del mercato, secondo le quali l'Ilva aveva ricevuto aiuti di Stato illegali.. Entrambe le misure sono state concesse a condizioni più favorevoli rispetto alle condizioni di mercato e hanno avvantaggiato l'rispetto agli altri produttori di acciaio dell'UE, che devono finanziare a proprie spese le operazioni correnti e gli interventi di ristrutturazione.In quanto beneficiaria di fondi pubblici concessi dall'Italia sotto forma di garanzie o finanziamenti,(interessi esclusi),. Inoltre, per quanto riguarda il futuro, le condizioni di concessione del prestito e della garanzia dovranno essere adeguate alle condizioni di mercato.