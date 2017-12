Invimit SGR chiude un 2017 da record

(Teleborsa) -, società cpontrollata dal MEF che si occupa delle grandi dismissioni di immobili pubblici. "Possiamo considerare il 2017 per Invimit un anno straordinario e di grandi successi”, ha dichiarato oggi il suo presidente,, in occasione dell’ultimo CdA dell’anno.Con le operazioni di fine anno la, con un portafoglio diche comprende palazzi di grande valore storico e artistico, tra i più prestigiosi d’Italia, e unrispetto all’anno precedente e che ci consente di operare in piena sostenibilità economica.“Un risultato ottenuto grazie alle giuste strategie e ad un grande gioco di squadra. Per tutto questo ringrazio il grande lavoro svolto dal nostro amministratore delegato Elisabetta Spitz, da tutti i colleghi Consiglieri e dall’intera nostra struttura”, ha concluso il presidente Ferrarese.