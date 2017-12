Saipem e Fondazione LHS promuovono la salute e la sicurezza nelle scuole

Saipem

(Teleborsa) - Per l’anno scolastico 2017/2018, attraverso la(Leadership in Health and Safety), conferma il suodi Milano e hinterland, volto a sensibilizzare bambini e ragazzi perché, attraverso il proprio modo di agire, diventino in grado di influenzare altri ad adottare comportamenti più salubri e più sicuri.Dopo i successi del debutto dello scorso anno – oltre 25 istituti e 2000 studenti coinvolti –Museo dei Bambini di Milano e cone si affianca allae alla, due realtà leader nel promuovere la prevenzione.Fortemente voluto dal Chief Executive Officer di Saipem, il programma "Growing New Leaders in Safety" si arricchisce così di, e amplia il proprio raggio d’intervento per arrivare ai bambini della scuola dell’infanzia, perché sin da piccolissimi possano sviluppare la propria leadership in ambito salute e sicurezza.L’edizione 2017/2018 di Growing New Leaders in Safety ha già coinvolto 3.450 studenti dai 3 a i 19 anni con sei attività specifiche per le diverse tipologie di scuola.