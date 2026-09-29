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Parigi: balza in avanti Bureau Veritas

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: balza in avanti Bureau Veritas
Avanza l'azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente, che guadagna bene, con una variazione del 2,33%.
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