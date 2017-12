Autostrade, dal 1 gennaio aumentano i pedaggi

(Teleborsa) -Interessate dall’aggiornamento ventitré Concessionarie autostradali oltre alle tre (T.E.E.M, Pedemontana Lombarda e Bre.Be.Mi.) il cui concedente è la Concessioni Autostrade Lombarde (CAL) S.p.A..Variazioni, queste, che derivano comunque direttamente dal riconoscimento di pronunce giudiziarie su ricorsi attivati dalle società. Tali incrementi recepiscono peraltro recuperi di adeguamenti relativi ad esercizi precedenti.Nello specifico l’incremento della Torino – Milano è da ricondursi in misura pari aal parametro legato agli investimenti di adeguamento della III / IV corsia per 474 milioni di euro nel periodo 2013 – 2017. Parimenti l’incremento della Milano – Serravalle è da ricondursi in misura pari aagli investimenti di adeguamento e potenziamento diffusi sull’intera tratta per 188 milioni di euro nel periodo 2013 – 2017. I, calcolato sulla base delle percorrenze 2016, risulta così essere pari al. E, parziale buona notizia per le tasche degli utenti, per molteplici tratte l’effetto degli arrotondamenti non determina alcuna variazione.L’aggiornamento annuale delle tariffeunitamente alle Delibere Cipe del 2007 e del 2013 che hanno stabilito le formule tariffarie e criteri di calcolo.In particolare per quanto attiene la spesa per investimenti,. La differenza, pari a 268,225 milioni di euro non genera alcun incremento ai sensi delle vigenti pattuizioni convenzionali.