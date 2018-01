Scuola e PA, rinnovo del contratto per gli statali con beffa finale

(Teleborsa) -. Purtroppo, per la sua insignificanza. Dopo gli, pari a 85 euro medi lordi (40 netti), arrivano infatti gli: porteranno appena dai 370 euro della fascia retributiva più bassa ai 712 di quella più alta. La media, quindi, si ferma attorno ai 500 euro lordo Stato, cioè diviso per 1,3838, del lordo dipendente ovvero"È una cifra che si commenta da sola, su cui l’Anief non ha mai avuto dubbi, tanto da invitare il personale della PA a rivendicare 2.654 euro, comprensivi delle quattro mensilità di fine 2015 indicate dalla Corte Costituzionale, ma ignorate dalla parte pubblica" - commenta il giovane sindacato della scuola -. "Tra l’altro - aggiunge - l’una tantum degli arretrati arriverà probabilmente nella busta paga di marzo e andrebbe ulteriormente incrementata, quasi una marchetta elettorale vista la campagna di elezione per il rinnovo delle RSU"."Ai tavoli di contrattazione – spiega- abbiamo intenzione die di recepire quanto deciso dalla Cassazione sulla progressione economica dei precari e sulle ricostruzioni di carriera anche per il personale docente e Ata di ruolo senza dimenticare chi ha lavorato nelle paritarie. Per questo,”.