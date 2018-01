Trasporto aereo: 2017 anno più sicuro dal dopoguerra

(Teleborsa) - Il 2017 è stato l'anno più sicuro per il trasporto aereo dalla fine della seconda guerra mondiale.Con un totale di dieci incidenti che hanno coinvolto aerei per il trasporto di passeggeri, che hanno causato 44 morti, i" riferisce Aviation Safety Network, un sito specializzato nell'analisi degli incidenti aerei, ricordando che nel 2016 sono stati registrati 16 incidenti e 303 vittime.Le statistiche di Aviation Safety Network sul trasporto passeggeri partono dal 1946 e non prendono in considerazione gli incidenti che coinvolgono aerei militari e piccoli velivoli con meno di 12 passeggeri a bordo. I numeri non considerano quindi il disastro del 7 giugno che ha coinvolto un aereo da trasporto militare birmano e che ha causato 122 vittime. L'incidente più grave che ha coinvolto un aereo passeggeri nel 2017 è stato quello avvenuto proprio l'ultimo giorno dell'anno in Costa Rica con dodici vittime.ASN precisa che in base alle cifre provvisorieil che porta l'anno scorso a chiudersi con un rapporto di un incidente mortale ogni 7,36 milioni di voli passeggeri.. In questo caso il numero delle vittime sale a 230 nel 2017 in 24 incidenti.