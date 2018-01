Ryanair, il 10 febbraio sciopera il personale di base sul territorio italiano

Ryanair

Ryanair

Ryanair

(Teleborsa) -. A proclamare la protesta unitariamente,"per il mancato avvio di un confronto serio sui temi del contratto collettivo di lavoro e delle tutele sociali di tutto il personale".punta ad arrivare a un accordo con i piloti italiani entro la fine del mese di gennaio Dopo la dura battaglia trae i piloti che si è conclusa con l'azienda che ha deciso di riconoscere il sindacato, ieriUn incontro "molto costruttivo", come dichiarato dal segretario esecutivo dell'ma che non convince le tre organizzazioni sindacali confederali dei trasporti che spiegano: "è decisamente insufficiente ciò che Ryanair, al di là delle dichiarazioni mediatiche, ha messo in campo.Secondo, "deve essere invece immediatamenteNon è inoltre accettabile - spiegano infine le tre organizzazioni sindacali confederali - che sia l'azienda a scegliersi gli interlocutori sindacali, in totale spregio ai più elementari principi di rappresentatività e di libera scelta dei lavoratori sanciti dal nostro ordinamento".