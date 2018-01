Taxi e NCC, Uiltrasporti soddisfatta della proposta di un Protocollo d'intesa

(Teleborsa) - La proposta di siglare un Protocollo d'intesa sui principi cardine del riordino del settore del trasporto pubblico non di linea sembra trovare il favore di. "E'quanto serve al settore per sviluppare un processo trasparente ed efficace di tutela dei lavoratori, dell’occupazione e dell’utenza", dichiarano il Segretario generalee il Segretario nazionaledella Uiltrasporti a margine dell’ incontro al Mit presieduto dal Viceministro. "Ora attendiamo che a giorni il MIT invii il testo da condividere, per proseguire il percorso intrapreso"."Condividiamo quanto espresso ieri dal Viceministro ai Trasporti Riccardo Nencini nel corso della riunione che ha coinvolto le rappresentanze nazionali del settore taxi e NCC. Non deve andare disperso il lavoro fatto fin qui, che ha visto un confronto serrato con oltre 13 incontri in un anno al ministero", hanno aggiunto i due segretari.