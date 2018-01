Alitalia, Delta Air Lines scende in pista da sola

Air France Klm

(Teleborsa) - Si rincorrono le indiscrezioni sul dossier. Dopo i rumors di ieri 11 gennaio quando è rispuntato il nome Air France- Klm e le indiscrezioni su Lufthansa , si profilano nuovi scenari all'orizzonte.La compagnia americanaavrebbe presentato un'offerta alternativa per l'acquisizione dell'ex compagnia di bandiera rispetto a quella proposta con alleati di Air France-Klm . Lo riporta Il Sole 24 Ore che spiega "a differenza di quanto sembrasse in un primo momento, gli americani (almeno per ora) non sono in tandem con, la quale ha stretto un'alleanza con easyJet".Intanto, il Ministro del Lavoro, parlando dell'offerta diche ha chiesto significativi tagli del personale prima dell'accordo, ha sottolineato: "su Alitalia credo vadano esaminate tutte le proposte in campo. Bisogna guardarle tutte e, nel momento in cui si valutano le proposte, bisognerà tenere conto della natura, della sostenibilità del piano industriale, ma anche dell'assetto occupazionale" ha spiegato il Ministro ai microfoni di Sky TG24.