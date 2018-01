Blackrock triplica gli utili nel trimestre a fa meglio delle attese

Blackrock

(Teleborsa) -, che ha beneficiato dell'ottimo andamento degli affari nell'ultimo trimestre del 201, in particolare l'aumento delle commissioni inerente alla forte crescita degli asset in gestione ed il successo degli ETF.La big usa dell'asset management ha, pari a 14,07 dollari per azione, in aumento del 171% rispetto agli 851 milioni, pari a 5,13 USD ad azione, dell'anno prima., mentre(utile per azione) è aumentato a, superiore ai 6,02 USD attesi dagli analisti.Il fatturato è lievitato del 20% a 3,47 miliardi di dollari e risulta superiore ai 3,3 miliardi attesi dagli analisti. Gli asset gestiti sono balzati del 22% a 6.288 miliardi di dollari, superando la soglia psicologica dei 6.000 miliardi