Mario Monti al Salone con BlackRock

(Teleborsa) - Il 2024 si preannuncia come un anno cruciale. Con numerosi appuntamenti elettorali e con un contesto macro economico ancora in definizione, l’anno che stiamo vivendo sarà protagonista di grandi trasformazioni. Questo scenario di cambiamenti imminenti richiederà a banche e consulenti un cambio di prospettiva, già parzialmente in atto.La conferenza, “L'evoluzione strategica del sistema finanziario italiano nel contesto geopolitico globale” organizzata da BlackRock nel corso del Salone del Risparmio in programma nella giornata di mercoledì 10 aprile, alle ore 11.30 presso l’Allianz – MiCo (sala Gold), ha la finalità di analizzare, insieme a economisti, gestori e CFO di importanti gruppi bancari italiani lo scenario macroeconomico in evoluzione e di interpretare il contesto dalla dimensione globale a quella più europea e nazionale.Tra gli speaker che dialogheranno con BlackRock spicca il nome del professor Mario Monti, economista ed ex presidente del Consiglio, oltre che la partecipazione di Federico Ghidoni, senior advisor di BlackRock ed ex ceo di Unicredit e Luca Bocca CFO di Intesa Sanpaolo.Nella discussione si evidenzierà il contesto in cui i consulenti si troveranno a operare nei prossimi anni e si effettueranno valutazioni approfondite sulle opportunità di investimento nel settore finanziario, grazie alla partecipazioni degli esperti di BlackRock che indicheranno ai partecipanti le necessarie chiavi di lettura di questo cambio di paradigma dell’industria finanziaria aiutando a posizionarsi al meglio per coglierne le opportunità.La conferenza accreditata per 2 ore ai fini del mantenimento delle certificazioni ESG, EIP, EFA e EFP e conforme agli standard di EFPA ITALIA sarà moderata da Monica Maggioni, giornalista ed ex presidente RAI.Per maggiori dettagli e per iscriversi (link to: https://bit.ly/3xol9xe