Maison&Object, la ceramica Made in Italy alla ribalta a Parigi con l'edizione 2018

(Teleborsa) - Al via domani a Parigi Maison&Objet 2018 , la più grande fiera internazionale del design, della decorazione e dell'interior, che vedrà in primo piano. L'evento è in programma a Parigi dal 19 al 23 gennaio 2018.Una missione all'estero promossa da- l’associazione che riunisce i produttori industriali di ceramica italiana – e organizzata daper la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con, intende anche quest'anno creare un'occasione d'incontro fra il settore della piastrella ceramica italiana e gli operatori internazionali del mondo dell'interior design.La ceramica italiana sarà inoltre protagonista di Sono previsti: il Direttore Generale di Confindustria Ceramicasarà presente alla conferenza stampa di inaugurazione della fiera, venerdi 19 gennaio alle ore 13:00, insieme all’Ambasciatore d’Italia a Parigi, il presidente dell’ICEe il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico. Inoltre, lunedi 22 gennaio, alle ore 10:30, presso lo stand istituzionale ICE (piazzetta ingresso Hall 5A) il Direttore Cafiero presenterà una panoramica sul settore ceramico ai giornalisti accreditati e ai buyers internazionali e si terrà una visita guidata alle aziende ceramiche della collettiva Ceramics of Italy.Fra i 23 marchi aziendali, che, nel Padiglione 5B “Actuel” della fiera, vi sono: Atlas Concorde, Caesar, Casa Dolce Casa, Casalgrande Padana, Ceramica Sant'Agostino, Ceramiche Refin, Cotto d’Este, Edimax Gruppo Beta, Emilgroup, Fap Ceramiche, Fincibec, Floor Gres, Gambini Group, Gigacer, La Fenice, Litokol, Marazzi, Marca Corona, M.I.P.A., Ornamenta, Panaria, Rex, Vallelunga.Le due aree, il cui allestimento è a cura dello studio di progettazione D&L Donegani e Lauda, contengono al loro interno anche un punto informativo Ceramics of Italy / ICE, utile a conoscere meglio le caratteristiche della ceramica italiana e le sue infinite opportunità di utilizzo.Per questa edizione di Maison&Objet, che vede l’Italia come Paese partner, ICE-Agenzia ha preparato un programma speciale che dà risalto alla varietà e vitalità del design e dell’artigianato italiani, e che vede il diretto coinvolgimento dell’Ambasciata d’Italia a Parigi. In tale contesto, quest’anno è stata organizzata la, che mette sotto i riflettorirappresentativi della generazione emergente.