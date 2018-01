Saipem e Politecnico di Milano insieme per progetti di ricerca e formazione

Saipem

(Teleborsa) -. Il documento è stato firmato dall'Amministratore Delegato di Saipem,, e dal Rettore del Politecnico, Ferruccio Resta, nel corso di una cerimonia presso l'Ateneo milanese.L'accordo, che sarà vigente già a partire da questo anno accademico e avrà efficacia fino al 2022, prevede tre principali tipologie di attività volte all'innovazione:- Costituzione di un" per progetti di ricerca congiunta;"a tema” con lo svolgimento di attività di innovazione tecnologica;-Attività di assistenza tecnologica con l’applicazione delle conoscenze, dei metodi e degli strumenti del Politecnico di Milano alle esigenze dell’azienda.(petrolchimica, raffinazione),(efficienza energetica, gas flaring,CO2 management, energie rinnovabili ecc.)nei processi operativi e di business di Saipem; sviluppo di modelli e soluzioni innovative per la modularizzazione dell’intero ciclo di vita dell’impianto-servizio; lo studio dell’evoluzione e diversificazione dei modelli di business di EPC contractor nel settore Oil&Gas anche nella prospettiva di una transizione da un mercato dell’energia Fossil-fuel e Carbon-based (FCb) ad uno Renewable Energy-based (REb);che potranno riguardare anche servizi di analisi, assistenza tecnica e specialistica, supporto tecnico-scientifico inerente ad attività di progettazione/ingegneria.Le attività di formazione sono individuate nelle aree di "Gestione dei progetti" e delle "Nuove tecnologie per la produzione e trasporto di gas": questi saranno gli ambiti prioritari in cui il Politecnico potrà, in sinergia con Saipem, concentrare le proprie azioni., Rettore del Politecnico di Milano ha commentato: "Un accordo importante che rafforza la collaborazione tra il nostro ateneo e una realtà industriale di primo piano nel settore energetico come Saipem. Significativo non solo sul fronte di interventi puntuali, ma soprattutto per le prospettive aperte dalla nascita di un Joint Research Center."., amministratore delegato di Saipem, così ha commentato: ". La capacità di innovazione e di ricerca e l’'approccio internazionale del Politecnico sono aspetti fondamentali che deve avere un partner di un’azienda come Saipem".