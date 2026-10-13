Imprese, utilizzo AI impone di rivedere strategie su dati e cybersecurity

Dal 17 ottobre al via sette percorsi di formazione specialistica su governance, protezione dei dati e prevenzione dei reati aziendali

(Teleborsa) - L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle imprese impone una riflessione riguardante la protezione dei dati, la sicurezza informatica e le responsabilità delle organizzazioni. Queste tematiche saranno al centro di sette percorsi di alta formazione avviati dall'Istituto CFS di Napoli dal prossimo 17 ottobre al 14 novembre.



I corsi faranno riferimento a 29 docenti provenienti dai settori giuridico, tecnologico, investigativo e medico. Le lezioni si svolgeranno in diretta in modalità online, consentendo la partecipazione di professionisti da tutta Italia. Il programma affianca alle scienze forensi la formazione sulla governance delle tecnologie e sulla prevenzione dei reati aziendali.



"Ho voluto costruire a Napoli un Istituto capace di parlare all’Italia intera. Non credo che per accedere a una formazione specialistica di valore sia necessario trasferirsi nelle grandi città del Nord”", afferma Valentina Monda, presidente e direttrice del CFS.



Il 17 ottobre partiranno i percorsi in AI Legal Engineering e Compliance dell’intelligenza artificiale e in Modello 231, Cybercrime e Compliance aziendale., che vedono fra i docenti Roberto Magnani, proveniente dalla IBM, Massimo Pecci, con esperienze in Oracle, IBM, Citrix ed Elastic, e Roberta Manzo, responsabile della Sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale di Salerno.



Dal 7 novembre si aggiungeranno i percorsi dedicati al Data Protection Officer, alla privacy e alla governance della cybersecurity, insieme alla formazione specialistica sullo standard ISO 27001. La componente investigativa comprende neurocriminologia, criminologia e scienze forensi e dattiloscopia. Tra i docenti Luigi Bisogno, già ispettore superiore della Polizia di Stato.

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