Ultimi giorni per partecipare a vEIColo, bando per ricerca scientifica di Atenei ed Enti non profit

(Teleborsa) - Sono gli ultimi giorni per partecipare alla terza edizione del Bando vEIColo, promossa da Fondazione CDP, l'Ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, insieme a Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Cariplo, che si rivolge ad Atenei ed Enti di ricerca pubblici e privati non profit italiani per accompagnarli nel percorso di valorizzazione della ricerca scientifica. L'obiettivo è rafforzare la maturità tecnologica dei risultati e le opportunità di trasferimento e scalabilità delle innovazioni ad alto potenziale nell'ambito dei programmi dello European Innovation Council (EIC).



Anche in questa edizione, il sostegno si sviluppa lungo due direttrici: da un lato il potenziamento, rivolto a progetti che, pur avendo superato la soglia di valutazione, non hanno ottenuto un finanziamento europeo; dall'altro le nuove opportunità, dedicate alla costruzione di nuove candidature attraverso attività di formazione e accompagnamento specialistico.



Il percorso si articola in due fasi: la prima, tra dicembre 2026 e febbraio 2027, è dedicata alla preparazione della proposta per lo Stage 1; la seconda, a partire da giugno 2027, è riservata ai team che accederanno allo Stage 2 della selezione europea. Le candidature al Bando vEIColo possono essere presentate entro le ore 13.00 del 30 settembre 2026. L'aggiornamento permette così di accompagnare i progetti lungo l'intero percorso previsto dalla nuova struttura di EIC Pathfinder Open, garantendo un supporto continuativo e modulato sulle diverse fasi della candidatura.

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