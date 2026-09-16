Efficienza energetica: ENEA, 22 milioni di italiani raggiunti in 10 anni di Italia in Classe A

Presentati a Ferrara, nella terza tappa del Roadshow Humanizing Energy, i risultati del programma: 1,5 TWh risparmiati nel triennio 2022-24 e 12mila esperti formati.

(Teleborsa) - A dieci anni dall'avvio delle campagne sull'efficienza energetica del programma Italia in Classe A, ENEA ha reso noti i risultati raggiunti: oltre 22 milioni di italiani coinvolti, 12mila esperti formati e circa 1,5 TWh risparmiati (pari a circa 0,13 Mtep) nel solo triennio 2022-24, un volume equivalente ai consumi elettrici annui del settore residenziale di Milano o a quelli di 15mila imprese.



I dati sono stati presentati a Ferrara, al REMTECH Expo, in occasione della terza tappa del Roadshow Humanizing Energy. All'evento sono intervenuti rappresentanti di istituzioni, imprese e mondo della ricerca, tra cui il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e la Presidente ENEA Francesca Mariotti.



La tappa è stata organizzata secondo il modello delle "3A" (Avvicinare - Abilitare - Agire), con focus sul ruolo della finanza nel sostegno agli investimenti, sulla collaborazione tra pubblico e privato e sulla formazione.



"A dieci anni dalla sua istituzione, 'Italia in Classe A', il programma promosso dal MASE e attuato da ENEA, si conferma uno strumento fondamentale per portare l'efficienza energetica nella vita quotidiana di cittadini, imprese e territori", ha detto il Ministro Pichetto Fratin. "Oggi - ha aggiunto - non celebriamo soltanto un importante traguardo, ma guardiamo alle sfide dei prossimi dieci anni, con l'obiettivo di accelerare la transizione energetica e rafforzare la sicurezza del Paese. Il metodo AAA, Avvicinare, Abilitare, Agire, rappresenta la strada per trasformare gli obiettivi in risultati concreti. Avvicinare significa informare e rendere i cittadini protagonisti della transizione energetica; abilitare vuol dire portare competenze, risorse e opportunità anche nei territori più periferici; agire significa tradurre le idee in progetti e investimenti. Penso alle Comunità Energetiche Rinnovabili, al Conto Termico 3.0 e al Piano Sociale per il Clima, strumenti chiave per ridurre i consumi, promuovere le rinnovabili e garantire equità sociale. I benefici dell'efficienza energetica devono essere accessibili a tutti. Per questo serve una collaborazione forte tra istituzioni, imprese, ricerca, territori e comunità. Dopo dieci anni, Italia in Classe A rappresenta un nuovo punto di partenza".



"Questa giornata ha rappresentato l'occasione per riflettere sul ruolo che competenze, innovazione e partecipazione possono svolgere nel raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici del Paese", ha commentato la Presidente ENEA Francesca Mariotti. "La transizione energetica – ha aggiunto – richiede non solo tecnologie e investimenti, ma anche una crescente consapevolezza da parte di cittadini, professionisti e amministratori, oltre a competenze capaci di tradurre l'innovazione in risultati concreti per territori e comunità".



Nel corso della giornata è stato consegnato il Premio "Donne in Classe A" a Claudia Cattani, Presidente di BNL Paribas, Vincenza Frasca, Vicepresidente di Confimi Industria, e Silvia Paparella, General Manager di RemTech Expo, per il contributo alla diffusione dell'innovazione, della sostenibilità e della cultura della transizione energetica.



"ENEA torna a Ferrara a 10 anni dal primo roadshow, un periodo durante il quale abbiamo costruito una rete di strumenti ed esperienze che oggi rappresenta un patrimonio importante per il nostro Paese", ha sottolineato la Direttrice del Dipartimento Efficienza energetica Ilaria Bertini. "Attraverso programmi come Italia in Classe A investiamo nella formazione e informazione per trasformare ricerca e innovazione in strumenti a sostegno della crescita sostenibile".



Italia in Classe A è il programma nazionale di formazione e informazione realizzato da ENEA e promosso dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica per promuovere l'efficienza energetica e incentivare comportamenti sostenibili.

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