‘Navigare il Futuro’: torna il corso di alta formazione per governare il cambiamento

Apertura mentale, capacità di ascolto, pensiero critico e propensione al cambiamento sono le caratteristiche di chi deve essere in grato di trovare soluzioni in contesti incerti o di crisi come quelli attuali grazie a una visione trasversale, flessibile, libera e aperta. Prende il via la terza edizione di ‘Navigare il Futuro
’, il corso di ala formazione nato dall’incontro tra l’Università di Firenze
e la Fondazione Hillary Merkus Recordati
.
Secondo Alessandra Petrucci,
Rettrice dell’Università, “è molto importante essere giunti già alla terza edizione”, perché non fa che “confermare l'interesse da parte dei giovani che appunto hanno aderito” a questo Corso, e allo stesso tempo è significativo anche il “peso che le idee che questi giovani hanno portato e il riscontro avuto in seguito”. Questo tipo di formazione “mette insieme diverse discipline” e questo “credo sia la chiave per poter interpretare un futuro che ad oggi diventa sempre più complesso”.
“Per noi è fondamentale portare avanti questo progetto - ha sottolineato il presidente della Fondazione Hillary Merkus Recordati Andy Bianchedi
- perché nelle prime due edizioni hanno avuto un bel successo, e adesso puntiamo sulla terza. Mi ha sorpreso anche vedere questi ragazzi adattarsi così ben volentieri a un corso molto diverso, a tratti distruttivo nelle proprie convinzioni, ti porta a formarsi in modo trasversale e arrivi a creare un progetto tramite un processo non semplice”. Novità di questa terza edizione è l’inserimento di un modulo didattico dedicato al tema dell’Intelligenza Artificiale
, integrato nel percorso per offrire chiavi di lettura critiche, etiche e concettuali per una tecnologia a misura d’essere umano.
Il corso coinvolgerà 20 partecipanti
, selezionati tra studenti di corsi di laurea magistrale e corsi di dottorato, neo dottori magistrali e neo dottori di ricerca provenienti dall’intero sistema universitario della Toscana e dell’alta formazione artistica e musicale di Firenze. Si svilupperà in 4 fine settimana
di natura residenziale presso la Dynamo Academy
e in un evento conclusivo, durante il quale, i partecipanti, suddivisi in gruppi, presenteranno un progetto ideato per attivare pensieri divergenti in ambito professionale o culturale. Al gruppo vincitore verrà assegnato un premio di 50 mila euro
erogato dalla Fondazione Hillary Merkus Recordati per valorizzare la proposta più originale e applicabile.
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