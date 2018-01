Il web in aiuto degli artigiani: gli elettricisti quelli che fatturano di più

(Teleborsa) - Il web viene in aiuto degli artigiani che possono contare su canali di promozione diversi dal passaparola e permettono loro di aumentare i propri introiti. Tra i professionisti che hanno fatturato di più grazie all'onlineche hanno generato complessivamente come categoria e solo grazie al web un giro di affari di oltre 10 milioni di euro. A rivelarlo una ricerca dell'Osservatorio di ProntoPro.itDopo gli elettricisti,che inviano preventivi per un valore di 8,5 milioni di euro. Terza posizione per gli, che hanno generato un giro di affari pari a oltre 8,1 mln di euro e si dimostrano categoria molto aperta alla digitalizzazione.Se per tutti traslocare è una fatica immensa e fonte di forte stress, il. Inel 2017 hanno inviato preventivi per un valore di oltre 7,2 milioni.Continuando a scorrere le professioni della classificache, grazie alla propria abilità artigiana e maestria nel fornire soluzioni progettuali capaci di valorizzare l'architettura e l'arredo di ogni spazio abitativo, hanno generato un valore rispettivamente di oltre 6,3 mln e oltre 5,5 mln.Particolarmente significativa l'attenzione alle misure di sicurezza per proteggere la propria casa dai ladri:generano un giro di affari pari a oltre 5,0 milioni di euro. La domanda c’è e l’offerta risponde sul web.Tra gli artigiani digitali non possono mancare(4,4 milioni),(3,8 milioni) e(1,5 milioni) anche in questi settori i professionisti riescono ormai a farsi trovare, elaborare preventivi, svolgere nuovi lavori e incrementare le entrate di cassa grazie al web.