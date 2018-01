Enel e PwC promuovono la mobilità elettrica aziendale

(Teleborsa) - Enel, attraverso Enel X (società dedicata allo sviluppo della mobilità elettrica) ha siglato un Protocollo d'intesa per lo sviluppo della mobilità elettrica in ambito aziendale attraverso test e progetti sperimentali.L'accordo, firmato da, e da Oliver Galea, Amministratore Delegato di PwC Advisory, ha unae prevede una fase preliminare di studi ed analisi, seguita dalla realizzazione di progetti pilota sul campo.L’, è di, in particolare di quello aziendale, sfruttando le potenzialità offerte dalla mobilità elettrica in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico e di abbattimento dei costi di gestione delle flotte. Il test verrà effettuato sul parco auto di PwC con l’obiettivo di superare l’idea che i veicoli elettrici possano essere utilizzati esclusivamente in ambito privato e urbano.Per favorire la diffusione della mobilità a emissioni zero in Italia, Enel ha lanciato un piano nazionale per l’installazione delle infrastrutture di ricarica: circa 7 mila colonnine entro il 2020 per arrivare a 14 mila nel 2022. Il programma prevede una copertura capillare in tutte le Regioni italiane e prevede che già nel 2018 vengano installate oltre 2.500 infrastrutture di ricarica distribuite su tutto il territorio nazionale.