Futures USA in retromarcia. Attesa opening bell prudente

(Teleborsa) -, reduce dall'ennesimo rally.I futures sui principali indici statunitensi stanno infatti viaggiando in calo frazionale in scia a qualche prese di profitto e ad un certo clima di cautela in vista di alcuni importanti appuntamenti della settimana. A cominciare dal. Scontato il nulla di fatto in materia di tassi, gli investitori tenteranno di anticipare ilche sarà adottato dalla Federal Reserve nell'anno da poco iniziato.Dal fronte corporate, invece, sono attese le trimestrali di alcuni colossi tecnologici quali. Nella precedente earnig season tutte queste società hanno ampiamente superato le attese degli analisti Per quanto concerne l'agenda odierna, i redditi e i consumi degli americani sono aumentati, anche se questi ultimi hanno deluso le aspettative A meno di mezz'ora dall'opening bell i futures sull'S&P500 cedono lo 0,23% a 2.867 punti, quelli sul Dow Jones lo 0,15% a 26.564 punti, quelli sul Nasdaq lo 0,24% a 7.013 punti.